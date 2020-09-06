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Aktüel Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2020-09-06 07:33:15 -
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Halmahera bölgesinin 112 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Ternate, Sofifi, Tahuna ve Manado gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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