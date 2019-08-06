Endonezya'da 5,3 şiddetinde deprem Maluku Adalarının kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku Adalarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Enformasyon Birimi'nden yapılan açıklamada, Maluku'nun kuzeyinde yerel saatle 10.51'de 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Deniz seviyesinin 10 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün, Maluku'nun 156 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Maluku genelinde geçen aydan bu yana 3 ayrı deprem meydana gelmişti.

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