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Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:47
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 106 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:47
  1. Açe Eyaleti
  2. Deprem
  3. Endonezya

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