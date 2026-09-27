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Dünya Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta ölü sayısı 64'e yükseldi
Dünya

Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta ölü sayısı 64'e yükseldi

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Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta ölü sayısı 64'e yükseldi

Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta ölü sayısı 64'e yükseldi. Ajans Başkanı Syafili, 108 kişinin kurtarıldığını, 71 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Endonezya basınının yayımladığı açıklamada Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Syafili, feribottaki 108 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Ajans Başkanı'nın verdiği bilgiye göre 71 kişi hâlâ kayıp.

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