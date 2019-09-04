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Endonezya yüzlerce atık konteynerini geri gönderdi

Endonezya, yabancı ülkelerden gönderilen yüzlerce atık konteynerini ülkelerine geri gönderdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
Endonezya yüzlerce atık konteynerini geri gönderdi

Endonezya, yabancı ülkelerden gönderilen yüzlerce atık konteynerini ülkelerine geri gönderdi.


Endonezya gümrük verilerine göre, Endonezya’nın en büyük ikinci şehri olan Surabaya’dan ABD, İngiltere ve Almanya’ya yaklaşık 200 konteyner sevk edildi. Gümrük yetkilileri, geçtiğimiz aylarda takımadalarda ele geçirilen 250 konteynerin halihazırda geri gönderilmiş olduğunu açıkladı. Endonezya Gümrük Sözcüsü Deni Surjantoro yaptığı açıklamada, 250 konteynerin arasında Singapur yakınlarındaki Batam adasında ele geçirilen 49 tanesinin ABD, Almanya, Fransa, Hong Kong ve Avustralya’ya geri gönderildiğini belirtti. Konteynerlerin ithalat kurallarına aykırı olarak çöp, plastik atık ve tehlikeli malzemelerin bir kombinasyonuyla yüklendiğini bildiren Surjantoro, "İthalat zehirli veya tehlikeli maddeler içermemelidir" dedi. Surjantoro, Jakarta şehrinde yetkililerin yaklaşık 150 konteyneri geri göndermek için hazırlarken, yasaklı materyal içerebilecek binden fazla konteynerin de teftiş edildiğini söyledi.



Yabancı atıklara karşı küresel kaygı artıyor


Endonezya, son aylarda ithal atıkların denetimini artırdı. Çin yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından hurda plastik atıkları aldı ancak geçen yıl çevreyi temizlemek amacıyla kapılarını yabancı atıklara kapattı. O zamandan bu yana büyük miktarlarda atık Malezya, Endonezya ve Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine yönlendirildi.


Avustralya ise okyanusları kirleten plastik konusunda küresel endişeler ve Asya ülkelerinin gelen çöpleri kabul etmemesi ve çöp gönderilmesine karşı verdiği tepki nedeniyle geri dönüşümlü atık ihracatını durdurma sözü verdi.


Plastik kirliliği konusundaki küresel kaygı, Güneydoğu Asya’da atıklarla tıkanan nehirlerin şoke edici görüntüleri ve midelerinde kilolarca atık bulunan ölü deniz canlılarından kaynaklanıyor.


Dünya Doğa Fonu’na (WWF) göre, göre her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretiliyor ve bunların çoğu giderek artan bir uluslararası kriz haline gelip, denizleri kirletmeye neden oluyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
  1. doğa

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