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Aktüel Endonezya ve Çin askeri iş birliğini görüştü
Aktüel

Endonezya ve Çin askeri iş birliğini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 07:47:13 -
Endonezya ve Çin askeri iş birliğini görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile askeri iş birliklerini görüştü.

Endonezya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Subianto, resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya’ya gelen Çinli mevkidaşı Vey ile bir araya geldi.

Savunma bakanları, iki ülke ordusu arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliklerinin yanı sıra savunma endüstrisi ortaklıklarının geliştirilmesi konularını görüştü.

Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın sürdürülmesinde diyalog ve istişarenin önemine işaret edilen görüşmede ayrıca, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

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