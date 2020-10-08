Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.



Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 850 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Ülke genelinde toplam vaka sayısı 320 bin 564’e yükselirken, ölenlerin sayısı 108 artarak 11 bin 580’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 769 artarak 244 bin 60’a çıktı.



Özellikle geçen ay art arda günlük rekor artışların kaydedildiği Endonezya’da, salgının önüne geçmek amacıyla başta başkent Cakarta olmak üzere çeşitli kentlerde kısıtlamalar geçen ay yeniden uygulamaya konulmuştu.

- Malezya



Malezya'daki Kovid-19 vakaları ise son 24 saatte 375 artarak toplam 14 bin 368'e, aktif vakalar 3 bin 703'e yükseldi.

Bugün 18 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 10 bin 519'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 5 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 oldu.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak arttığı Kota Kinabalu, Penampang ve Putatan kentlerinde kısmi sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren yeniden uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Bakanlık, Selangor eyaletine bağlı Klang kentinde ise kısmi sokağa çıkma yasağının yarın başlayacağını bildirdi.

- Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 618 artarak 88 bin 474’e çıktı.

Son bir günde 21 bin 822 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 143 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1632’ye yükseldi.