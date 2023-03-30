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Dünya Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi!
Dünya

Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 18:33:00 - 2023-03-30 19:49:52
Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi!

20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Endonezya ile FIFA arasında ‘İsrail’ gerilimi yaşanınca turnuva Endonezya'dan alındı.

Endonezya ile FIFA arasında İsrail krizi yaşandı.

20 Yaş Altı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Endonezya'nın Bali Adası Valisi, İsrailli futbolcuları ağırlamayacaklarını belirtti.

İslami oluşumlar, İsraillilerin ülkeye girmemesi için protestolar yaptı. Devlet Başkanı Widodo da, futbol için dış politikalarını değiştirmeyeceklerini söyledi.

FIFA, ev sahipliğini Endonezya’dan alma kararı verdi.
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