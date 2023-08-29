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Dünya Endonezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! İnsanlar korkudan sokaklara döküldü
Dünya

Endonezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! İnsanlar korkudan sokaklara döküldü

Yeniakit Publisher
2023-08-29 01:58:00 -

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 515 kilometre derinliğinde meydana gelen büyük deprem sonrası Endonezyalı yetkililerden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehlikesi olmadığı belirtilirken bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Endonezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sokaklara çıktılar

7,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede yaşayan Endonezyalılar ve otellerdeki turistler, sokaklara ve caddelere akın etti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
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