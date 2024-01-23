Endonezya, 1,5 milyon Çinli turist bekliyor

“Buraya sadece yoğun sezonda değil, düşük sezonda da geliyorlar. Bu turistlerin gelişinin Endonezya’daki turizm faydalarının adil dağılımını sağlaması bekleniyor” şeklinde konuşan Sindhutrisno, 2024 hedefine ulaşma çabası olarak hükümetin Çinlilere yönelik köyler, aile yanında konaklama ve köylerdeki topluluklar tarafından yönetilen çeşitli destinasyonlarla ilgili programların desteklenmesine öncelik vereceklerini söyledi.

Sindhutrisno, “Örneğin Yogyakarta’da çikolata yapımı ve bufalo banyoları etkinliklerimiz var. Onları bu turizm faaliyetlerini deneyimlemeye davet etmek istiyoruz. Bu yıl Çin’e dönük turizm etkinliklerimizi tanıtmaya özel bir önem vereceğiz” dedi.

Şu anda Çin’den Endonezya’ya direkt uçuş yapan 13 havayolu bulunuyor. Endonezya hükümeti, turist sayısını artırmak ve hava taşımacılığı bağlantısını geliştirmek için Çin’deki büyük turizm endüstrisi oyuncusuyla birlikte çalışacak.