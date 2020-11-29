Endişeliyiz! Fransa'da Merkez Bankası ateşe verildi

Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve artan polis şiddetine tepkiler büyüyor. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan "Genel güvenlik yasasına hayır" Kolektifinin çağrısı ile Fransa genelinde 100'den fazla eylem gerçekleştirildi.

Paris'teki Republique Meydanı'ndan toplanan binlerce eylemci, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

"Macron istifa"

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron istifa" sloganları attı.

Eylemde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonu ve araç ile bir kafeyi ateşe verdi.

Merkez Bankası ateşe verildi

Fransa’da on binlerce kişinin katıldığı 'Küresel Güvenlik' yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda Merkez Bankası ateşe verildi. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.

Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Michel Zecler stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polisler tarafından darbedilmişti.

Paris'te 23 Kasım'da, polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.