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Gündem Endişelerini manşete taşıdılar: Türk şirketleri Avrupa’yı fethediyor
Gündem

Endişelerini manşete taşıdılar: Türk şirketleri Avrupa’yı fethediyor

Yeniakit Publisher
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Endişelerini manşete taşıdılar: Türk şirketleri Avrupa’yı fethediyor

Yunan newsbreak sitesi, Türk savunma sanayisinin Avrupa’daki doğrudan yatırımları ve şirket satın alımlarıyla gücünü artırmasını manşetine taşıdı. Türk şirketlerinin sadece ihracat yapmakla kalmayıp hedef ülkelerde kalıcı sanayi üsleri kurduğuna dikkat çekilen haberde, sektörün NATO ülkelerine gerçekleştirdiği rekor satışlar ve Avrupa savunma ekosistemindeki ağırlığına dikkat çekildi.

TAHSİN HAN

Yunan basını Türkiye’yi yakından izlemeye devam ediyor...

Atina merkezli newsbreak internet sitesinde yayımlanan kapsamlı haber analizde, Türk savunma sanayisinin geleneksel ihracat anlayışının ötesine geçerek Avrupa pazarındaki varlığını doğrudan yatırımlar, ortaklıklar ve satın almalarla kalıcı hale getirdiği belirtildi. Haberde, Türk özel savunma şirketlerinin artık yalnızca ürün satan tedarikçiler olmaktan çıkarak, hedef ülkelerde kurdukları iştirakler, ortak girişimler ve şirket satın alımları yoluyla Avrupa savunma ekosistemine doğrudan entegre oldukları ifade edildi.

Yunan yayın organının aktardığı verilere göre, Türk savunma ve havacılık ihracatının Haziran 2026 itibarıyla yıllık bazda ilk kez 11 milyar dolar sınırını aştığı, son 12 aylık dönemde toplam ihracatın yüzde 57,3’lük bölümünün ise NATO ülkelerine gerçekleştirildiği kaydedildi. Analizde bu rakamların, Türk savunma sektörünün sadece doğrudan ürün satışlarına odaklanmadığını, aynı zamanda yerel sanayi katılımına, tedarik zincirlerine erişime ve sürekli müşteri desteği sağlamaya yönelik stratejilere öncelik verdiğini gösterdiği vurgulandı.

Newsbreak’in detaylandırdığı bilgilere göre Altınay Savunma, İngiltere’de tamamına sahip olduğu Altınay Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uluslararası Ltd. adını taşıyan doğrudan iştirakini kurarak uluslararası ana yüklenicilere, teknoloji ekosistemlerine ve endüstriyel ortaklıklara aracısız erişim platformu sağladı. İngiltere’deki bir diğer somut örnek olarak CANiK markasının üreticisi Samsun Yurt Savunma gösterildi. Şirketin, İngiliz orta kalibreli silah üreticisi AEI Systems’ın hisselerinin yüzde 80’ini satın alarak İngiltere topraklarında bağımsız bir sanayi üssü edindiği bilgisine yer verildi.

İTALYA’DA, MACARİSTAN’DA, ROMANYA’DA FABRİKALARI VAR

Yunan basını, Türk şirketlerinin Avrupa’nın farklı ülkelerinde uyguladığı alternatif kurumsal modelleri de mercek altına aldı. Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo’nun insansız hava sistemleri için yüzde 50 ortaklıkla kurduğu İtalya merkezli LBA Systems’ın tasarım, geliştirme, üretim ve bakım faaliyetlerini kapsayarak faaliyete geçtiği aktarıldı. Nurol Makina’nın Macaristan’da Raba Vehicle ile ortaklaşa kurduğu Gidran Zırhlı Araçlar yapılanmasıyla Avrupa çapında yerel bir tedarik zinciri oluşturduğu, Otokar’ın ise Romanya’nın Automecanica şirketinin yüzde 96,77’sini satın alarak Mediaş’taki tesiste Romanya silahlı kuvvetleri için COBRA II imalatına başladığı ifade edildi.

Haberde, uygulanan modeller farklılık gösterse de Türk savunma sektörünün ortak amacının basit ihracatın ötesine geçmek olduğu, hedef pazarlarda kurulan fiziki varlığın yerel tedarik yapılarına, endüstriyel ortaklara ve uzun vadeli destek ihtiyaçlarına erişim imkanı tanıdığı değerlendirmesi yapıldı.

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