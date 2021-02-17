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Gündem Endişelendiren ölümler! "İlk defa karşılaştık"
Gündem

Endişelendiren ölümler! "İlk defa karşılaştık"

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Yukarı Oyumca köyünde vatandaşlarca ölü bulunan yaban keçilerinden alınan doku örnekleri analize gönderildi. Muhtar Hüseyin Doğan, yaban keçisi ölümleriyle ilk defa karşılaştığını söylerken ''Ben, bu yaşıma kadar böyle bir şeyi yeni görüyorum'' dedi. Mazgirt ilçesi Yukarı Çanakçı köyünde de geçen ay da 8 yaban keçisi kırsalda ölü bulunmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 15:06:00 -
Endişelendiren ölümler! "İlk defa karşılaştık"

Boz ayı, kurt, vaşak, su samuru ve tilki gibi birçok yabani hayvan türüne ev sahipliği yapan kentin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde bir süre önce 7 yaban keçisinin ölü bulunması üzerine araştırma başlatıldı.

Bu çerçevede keçilerden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince alınan numunelerin, gönderildiği Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarında incelenmesine devam ediliyor.

Yukarı Oyumca Köyü Muhtarı Hüseyin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban keçisi ölümleriyle ilk defa karşılaştığını söyledi.

Bölgede çok sayıda yaban keçisini ölü bulduklarını belirten Doğan, "Ayıların, kurtların ve köpeklerin onları yediklerini de bilemiyoruz. Koca arazi ve bu arazide dolaşma şansımız yok. Bölgede 50 metre arayla 3 ölü yaban keçisi gördük. Ben, bu yaşıma kadar böyle bir şeyi yeni görüyorum." dedi.

Tunceli Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım da bölgede yaşanan yaban keçisi ölümlerini, köylülerin kendilerine haber vermesiyle DKMP 15. Bölge Müdürlüğüne bildirdiklerini dile getirdi.

Yıldırım, yetkililerin yaban keçilerinden aldıkları doku örneklerini analize gönderdiğini kaydetti.

Mazgirt ilçesi Yukarı Çanakçı köyünde de geçen ay da 8 yaban keçisi kırsalda ölü bulunmuştu.

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, buradaki keçi ölümlerinin "sphingomonas paucimobilis" bakterisinden kaynaklandığı anlaşılmıştı.

 

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