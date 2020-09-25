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Aktüel Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisinden "Paniğini Maskele" projesi
Aktüel

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisinden "Paniğini Maskele" projesi

12 yaşındaki Kerem Gelir, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de projesini tanıtma fırsatı buldu

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:27:23 -
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisinden "Paniğini Maskele" projesi

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, "Paniğini Maskele" projesi ile ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de Bağcılar Belediyesini 12 yaşındaki Kerem Gelir temsil ediyor.

Sağlık kategorisinde "Paniğini Maskele" isimli projesini tanıtan Gelir, festivalde büyük ilgi görüyor.

Gelir, festivalin bugünkü ayağında projesini TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a anlattı. Kerem’in anlattıklarını dinleyen Bayraktar, "Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Gelir'e başarılar diledi.

Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

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