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Medya Ender Saraç'tan eşine 'tekme tokat darp' suçlaması!
Medya

Ender Saraç'tan eşine 'tekme tokat darp' suçlaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 09:54:00 -
Ender Saraç'tan eşine 'tekme tokat darp' suçlaması!

Dr. Ender Saraç ve eşi Benan Saraç çifti arasında sular durulmuyor. Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç’ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Benan Saraç ise psikolojik şiddete uğradığını söyledi.

ÜNLÜ diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç’ın avukatlarının İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre, 2013 yılında evlenen Ender - Benan Saraç’ın iki çocukları dünyaya geldi. Çift uzun süredir ayrı yaşıyordu. İddiaya göre Benan Saraç, eşi Ender Saraç’ın boynuna kravatı dolayarak sıktı ve nefes almasını engellemeye çalıştı. Başka bir gün eşine tekme tokat saldıran Benan Saraç, ünlü doktorun kasıklarından yaralanmasına neden oldu. Ender Saraç’ın ayrı yaşadığı evine de gelen Benan Saraç, evdeki eşyalara zarar verdi. Ender Saraç’ın kliniğinde ise çalışanların gözü önünde hakaretler etti, tehditte bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ender Saraç, dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın haksız ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle uğradığı tehdit, hakaret, psikolojik ve fiziksel şiddetin son bulmasını talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Benan Saraç’ın 1 ay süreyle eşi Ender Saraç’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Benan Saraç’ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN BENAN SARAÇ: MAĞDURU OYNUYOR

KARARA itiraz eden Benan Saraç ise iddiaları reddetti. Ender Saraç’ın eve kameralar yerleştirdiğini, çocuklara ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraz dilekçesinde belirten Benan Saraç’ın avukatı, “Ender Saraç, çocuklarına müvekkili kötülemektedir. Ender Saraç, müvekkili tahrik etmeye çalışmış ve bilgileri cımbızlayarak mahkemeye karşı kurnazlık yaparak mağdur görüntüsü oluşturmuştur. Müvekkil ile eşinin işyerleri altlı üstlüdür. Verilen karar nedeniyle müvekkil işyerine gidememekte, ticari faaliyetlerini yapamamakta, ortak olduğu eşinin ne tür faaliyetler içinde olduğunu takip edememektedir. Bu karar müvekkilin ‘ticari faaliyetten men’ sonucunu doğurmaktadır. Tüm bu nedenlerle aleyhe verilen kararın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Benan Saraç’ın itirazını reddetti.

Kaynak: Hürriyet / Özge Eğrikar

 
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Psikolojik-PSIKIYATRIK saglik DETOKSU LAZIM SANA MEDYA DUSKUNU UTANMAZ ENDER

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