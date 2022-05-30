Ender Saraç tarifi: Hurmayı yoğurtla birlikte tüketin 1 haftada 7 kilo verin göbek yağlarınızdan kurtulun

Hurmayı yoğurtla birlikte tüketin 1 haftada 7 kilo verin göbek yağlarınızdan kurtulun

Nisan mayıs ayları vücudun en hızlı kilo verdiği aylar olarak bilinmektedir. Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyetini denemenizi ısrarla öneriyoruz

Ender Saraç’ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su içmenin dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritici etkiye sahip olması. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir formül. Bu diyet size sert gelirse eğer, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı.

İşte 1 hafta da 7 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti;

Hurma lif oranı yüksek, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besin maddesidir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da oldukça dengeleyicidir. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42’den fazla değildir. Bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

HURMA DİYETİ; Ender Saraçın tavsiye ettiği bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında tüketmeniz gereken birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı ise 21. Bu diyeti 7 gün boyunca hiç ara vermeden yapmanız gerekiyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeye özen göstermelisiniz.

HURMA DİYETİNİ NASIL YAPIYORUZ; Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketmeniz gerekmektedir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün içinde bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

HURMALARI BİR GÜN ÖNCEDEN SUYA YATIRIN; Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi daha çok artar. Bu sayede tok tutma özelliği bir kaç katına çıkar.

HURMA DİYETİ PROGRAMI; Hurma diyetini yaparken kesinlikle ara öğünler yok. Sadece sınırsız su ve yeşil çay tüketebilirsiniz.

Hurma yoğurt diyetinin öğünleri şu şekilde;

Sabah Kahvaltısı;

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğlen Yemeği;

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam Yemeği;

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

DİYETLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ NOT İSE; Hurma diyeti boyunca günde toplam 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız vardır. Bunun üstüne asla çıkmayın. Yoğurt kalsiyum oranı yüksek bir besin olduğundan, diyet yaparken kemiklerinizi koruyup, erimesini önleyecektir. Haliyle yoğurdu kesinlikle eksik etmeyin. Diyet sırasında ortalama 10-12 bardak su için. Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz.

NOT: 7 GÜN SONRA ARA VERİN !!!!!

Hurma yoğurt diyetini 7 gün uygulayın. Hurmanın tok tutucu özelliği sayesinde ve içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde enerji kaybı, halsizlik sorunları gibi sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz olmaz. Diyeti kesinlikle 7 günden fazla uzatmayın. Bir kaç hafta ara verdikten sonra tekrar uygulayabilirsiniz. Hamileler ve şeker hastaları için bu diyet kesinlikle uygun değildir.