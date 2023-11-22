  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geri sayım başlıyor! İşte asgari ücrette tek zam senaryosu

Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Tahammül sınırı aşıldı

Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma ve TCG Anadolu açıklaması! Ambargoya dikkat çekti...

Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Resmen ilan ettiler

Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı

Türkiye, topraklarından altın, çinko, bakır ve fosfat çıkan ülke ile anlaştı! Yunanistan paniğe kapıldı: Ankara'nın o kilit ülkede ne işi var?

AK Parti'nin yerel seçim adayları ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi

İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çölün ortasından fışkırmaya başladı

SGK ve anlaşmalı kurumlarda yeni uygulama! Yılların sorunu tarih oluyor
Kadın - Aile Ender Saraç tarif verdi! Egzersiz etkili zayıflama çayı tarifi! Kilo vermek mi istiyorsunuz? İştahınızı anında kesen tarifi!
Kadın - Aile

Ender Saraç tarif verdi! Egzersiz etkili zayıflama çayı tarifi! Kilo vermek mi istiyorsunuz? İştahınızı anında kesen tarifi!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:58:00 - 2023-11-23 00:12:19
Ender Saraç tarif verdi! Egzersiz etkili zayıflama çayı tarifi! Kilo vermek mi istiyorsunuz? İştahınızı anında kesen tarifi!

Ender Saraç zayıflatan çay tarifi paylaştı. Acı çay olarak da geçen bu çay kalorileri yakıyor. Peki Ender Saraç'ın çay tarifinde neler var? İşte yanıtı...

Kalori yakan sağlıklı çaylar araştırılıyor. Ender Saraç usulü zayıflama çayı ise çok etkili. İşte detaylar...

YAĞ YAKAN ACI ÇAY YAPILIŞI

Taze zencefil

Acı biber

Tane karabiber

Yeşil çay
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Limon

HAZIRLANIŞI

Cezvenin ya da demliğin içerisinde 1 büyük bardak su koyun. Yaklaşık 300ml

Taze zencefilden 1-2 cm boyunda 2 parça kesin.

1 çay kaşığı karabiber ve acı biberle birlikte cezveye ekleyin.

Yaklaşık 2 dakika kısık ateşte kaynatın.

Ateşten aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay atın ve üstünü kapatarak 4 dakika demleyin.

Süzüp bardağa aldıktan sonra içine limon damlatın

Soğumadan tüketin.

Günde 3 defa tüketebilirsiniz. Spor ve hareket öncesi tüketilmesi önerilir.

UYARI: Bu çay mide rahatsızlığı olanlar, hamileler, baharat alerjisi olanlar ve kronik hastalığı olanlar tarafından tüketilmemelidir.

Limon - bal ve siyah turp: Sanki gripsavar, ‘yok artık’ dedirtti! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük
Limon - bal ve siyah turp: Sanki gripsavar, ‘yok artık’ dedirtti! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük

Kadın - Aile

Limon - bal ve siyah turp: Sanki gripsavar, ‘yok artık’ dedirtti! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük

Kansızlık problemi olanlara doğal tedavi ortaya çıktı! Kansızlığı hangi besinler önler diyenler sırrı çözüldü
Kansızlık problemi olanlara doğal tedavi ortaya çıktı! Kansızlığı hangi besinler önler diyenler sırrı çözüldü

Kadın - Aile

Kansızlık problemi olanlara doğal tedavi ortaya çıktı! Kansızlığı hangi besinler önler diyenler sırrı çözüldü

Vücuttaki zehri atın: Hormonlarını uçuruyor! 1 Gece yatmadan önce yeterli! Böylesi daha önce hiç görülmedi
Vücuttaki zehri atın: Hormonlarını uçuruyor! 1 Gece yatmadan önce yeterli! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Kadın - Aile

Vücuttaki zehri atın: Hormonlarını uçuruyor! 1 Gece yatmadan önce yeterli! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyince çok şaşıracaksınız: Uygulanan 11 alışkanlık! Akdeniz’in gizli şifa kaynağı!
Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyince çok şaşıracaksınız: Uygulanan 11 alışkanlık! Akdeniz’in gizli şifa kaynağı!

Kadın - Aile

Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyince çok şaşıracaksınız: Uygulanan 11 alışkanlık! Akdeniz’in gizli şifa kaynağı!

Bu çay karaciğeri temizliyor! Dr. Ateşsaçan ezber bozan öneri yapmış! Biz de yeniden paylaşıyoruz
Bu çay karaciğeri temizliyor! Dr. Ateşsaçan ezber bozan öneri yapmış! Biz de yeniden paylaşıyoruz

Kadın - Aile

Bu çay karaciğeri temizliyor! Dr. Ateşsaçan ezber bozan öneri yapmış! Biz de yeniden paylaşıyoruz

Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor
Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor

Kadın - Aile

Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor

Güzel ve uzun saçlara sahip olabileceğiniz doğal yöntemler: Gür saçlara sahip olmanın sırrı! İşte inanılmaz bir...
Güzel ve uzun saçlara sahip olabileceğiniz doğal yöntemler: Gür saçlara sahip olmanın sırrı! İşte inanılmaz bir...

Kadın - Aile

Güzel ve uzun saçlara sahip olabileceğiniz doğal yöntemler: Gür saçlara sahip olmanın sırrı! İşte inanılmaz bir...

Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir? Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok! Bu kadarını kimse bilmiyor
Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir? Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok! Bu kadarını kimse bilmiyor

Kadın - Aile

Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir? Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok! Bu kadarını kimse bilmiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23