Ender Saraç tarif verdi! Egzersiz etkili zayıflama çayı tarifi! Kilo vermek mi istiyorsunuz? İştahınızı anında kesen tarifi!
Ender Saraç zayıflatan çay tarifi paylaştı. Acı çay olarak da geçen bu çay kalorileri yakıyor. Peki Ender Saraç'ın çay tarifinde neler var? İşte yanıtı...
Kalori yakan sağlıklı çaylar araştırılıyor. Ender Saraç usulü zayıflama çayı ise çok etkili. İşte detaylar...
YAĞ YAKAN ACI ÇAY YAPILIŞI
Taze zencefil
Acı biber
Tane karabiber
Yeşil çay
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Limon
HAZIRLANIŞI
Cezvenin ya da demliğin içerisinde 1 büyük bardak su koyun. Yaklaşık 300ml
Taze zencefilden 1-2 cm boyunda 2 parça kesin.
1 çay kaşığı karabiber ve acı biberle birlikte cezveye ekleyin.
Yaklaşık 2 dakika kısık ateşte kaynatın.
Ateşten aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay atın ve üstünü kapatarak 4 dakika demleyin.
Süzüp bardağa aldıktan sonra içine limon damlatın
Soğumadan tüketin.
Günde 3 defa tüketebilirsiniz. Spor ve hareket öncesi tüketilmesi önerilir.
UYARI: Bu çay mide rahatsızlığı olanlar, hamileler, baharat alerjisi olanlar ve kronik hastalığı olanlar tarafından tüketilmemelidir.
Kadın - Aile
Limon - bal ve siyah turp: Sanki gripsavar, ‘yok artık’ dedirtti! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük
Kadın - Aile
Kansızlık problemi olanlara doğal tedavi ortaya çıktı! Kansızlığı hangi besinler önler diyenler sırrı çözüldü
Kadın - Aile
Vücuttaki zehri atın: Hormonlarını uçuruyor! 1 Gece yatmadan önce yeterli! Böylesi daha önce hiç görülmedi
Kadın - Aile
Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyince çok şaşıracaksınız: Uygulanan 11 alışkanlık! Akdeniz’in gizli şifa kaynağı!
Kadın - Aile
Bu çay karaciğeri temizliyor! Dr. Ateşsaçan ezber bozan öneri yapmış! Biz de yeniden paylaşıyoruz
Kadın - Aile
Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber kilo kaybı için yapın: Tüketen iğne ipliğe dönüyor
Kadın - Aile
Güzel ve uzun saçlara sahip olabileceğiniz doğal yöntemler: Gür saçlara sahip olmanın sırrı! İşte inanılmaz bir...