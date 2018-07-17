Ender Daban kimdir? Adnan Oktar'ın cemaatinden...

Yeni Türkiye'nin ilk icraatlarından biri şarlatan Adnan Oktar ve sözde cemaatine operasyon yapıp din adamı kisvesi altında insanların hakkına girerek milyonları cebe indiren Adnan Oktar Suç Örgütüne operasyon düzenlemek oldu. Operasyon sırasında örgüt lideri Adnan Oktar ve birçok sözde müridi gözaltına alındı. Örgütün önemli isimlerinden bazıları ise firar etmeyi başardı. Peki, organize suç örgütü lideriAdnan Oktar'a yakın isimlerden olan Ender Daban kimdir?

Öğrenim yıllarından itibaren Adnan Oktar’ın yakın arkadaşlarından, çevresinden biri haline gelmiştir. Kültür Koleji’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim görmüştür. Daha sonra Sosyal Bilimler’de yüksek lisans eğitimi almıştır.

Üniversite yıllarında teknoloji alanında iş hayatına atılmıştır. Teknoloji ve yazılım konularında yurt dışından aldığı temsilciliklerle kendi alanında atılımlar yapmıştır. Adnan Oktar ile tanıştığı günden beri pek çok konferans vermiş, ayrıca paleontoloji alanında çok sayıda sergi düzenlemiştir. Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın başkanlığını yaptığı Milli Değerler Vakfı’nın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

14 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRAYAN KADINDAN ENDER DABAN İTİRAFI

Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgu sırasını beklerken, örgüt hakkında korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar’dan şikayetçi olan 80 müştekiden biri olan 14 yaşındaki PT’nin ifadeleri, küçük kızların nasıl tuzağa düşürüldüğünü gözler önüne seriyor. Örgüt üyelerinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki PT, Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçenleri şu korkunç ifadelerle anlatıyor.

"ENDER DABAN BENİ 14 YAŞINDA ÖRGÜTE KAZANDIRDI"

"14 yaşındayken beni örgüte kazandıran Ender Daban isimli üye, daha sonra cinsel yönden kabiliyetli olmadığımı söyleyerek evde otururken bir anda salona 2 arkadaşını çağırıp beni öpmeye okşamaya başladılar, karşı koysam da etkisiz kaldım. O sırada Kartal Göktan isimli şahıs beni cep telefonu ile kaydediyordu, çok korktum. Ender Daban yanımızdan ayrıldı, tekrar geldi ve benimle …. yoldan ilişki kurdu. Bu sırada ismini hatırlamadığım kişi ……… çalıştı, bunu yaptıktan sonra burnumu tıkadı, ….. çok korktum, boğulma hissiyle kendimi yanlarından uzaklaştırdım."