Endemik bitkiler, doku kültürü laboratuvarında üretildi

Elazığ’da endemik türler olan yabani hardal, çöven ve yabani nohut gibi bitkiler doku laboratuvarında üretildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde kurulan Doku Kültür Laboratuvarı başlayan çalışmaları sonrasında endemik türlerin üretime geçtiği bildirildi.

DKMP’den yapılan açıklamada,"Elazığ Doku Kültür Laboratuvarı’nda Gysophila (Çöven), Cicer (yabani nohut) ve Crambe (yabani hardal) endemik bitkilerin Sürgün Ucu, Tomurcuk ve Boğum kısımları kullanılarak, mikro çoğaltım yöntemiyle çoklu sürgün üretilmiştir. İlk olarak bitki tohumlarından (dokusundan) steril bitkiler, bu bitkilerin farklı parçaları eksplant kaynağı olarak kullanılıp onlarca bitki elde edilmiştir. Elde edilen sürgünler doku kültürü ortamında köklendirilmiş, saksılarda şaşırtılmış ve Mayıs-Haziran aylarında tarlaya aktarılacak duruma getirilmiştir"denildi.

Açıklamada, endemik, nesli tehlike altında ve elzem olan türlerin doku kültürü laboratuvarında çoğaltılması amacıyla gerekli bildirimlerin yapıldığı da aktarıldı.