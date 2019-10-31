Endeksler GÜVEN ile zirve yaptı

Ekonomik güven endeksi, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalarla ekimde 15 ayın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeks ekimde geçen senenin aynı dönemine nispeten 14,7 puan; bir önceki aya nazaran da 3,8 puan artarak 89,8’e yükseldi. Bu yükseliş tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

İbre yukarı yönlü

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57’ye, reel kesim güven endeksi 104,2’ye, hizmet sektörü güven endeksi 90,7’ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3’ye, inşaat sektörü güven endeksi de 65,1’e çıktı. Gelecek 3 ayda üretim hacmini gösteren endeks değeri, ekimde 118,8’le 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İstihdamın ve ihracat siparişlerinin gelecek 3 ayda artacağına yönelik beklentilerde de iyileşmeler görüldü.

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, tüketici güven endeksinde dalgalı seyirlerin halen sürdüğüne işaret ederek, “Bu cephede yükseliş serilerinin başlaması durumunda otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde güçlenmeler görebiliriz. Ayrıca büyüme konusunda genel verinin pozitif sinyaller verdiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Faiz indirimleri piyasaları olumlu etkiledi

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol ise Merkez Bankası’nın politika faiz indirimlerine devam etmesinin hem tüketici güvenine hem de imalat sanayii, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörüne olumlu katkı yaptığını ifade etti. Demirkol, “Merkez Bankası’nın 24 Ekim’de 250 baz puanlık faiz indirimi de kasım ayında ekonomik güven endeksinin artışında rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.

Toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi güven endeksinin artışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toparlanmanın güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Albayrak, “Yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.