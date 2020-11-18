Encazip.com'dan elektrik tasarrufuna ilişkin değerlendirme:

ANKARA (AA) - Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com tarafından elektriği daha çok akşam saatlerinde kullananların çok zamanlı tarifeye geçerek tasarruf edebildiği belirtilerek, "Gece tüketimi için daha az ödemek, yalnızca üç zamanlı tarifeye geçiş başvurusu yapılınca mümkün oluyor, bu başvuru yapılmadan faturalarda bir değişiklik olmuyor." ifadesi kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik birim fiyatları tek zamanlı ve çok zamanlı tarife grupları için ayrı ayrı belirleniyor.

Tüketici tek zamanlı tarifedeyse günün herhangi bir saatinde kullandığı elektrik için aynı birim fiyatını öderken, çok zamanlıda ise saatlere göre birim fiyat değişiyor.



Elektriği daha çok akşam saatlerinde kullananlar çok zamanlı tarifeye geçerek tasarruf edebiliyor. Gece tüketimi için daha az ödemek yalnızca üç zamanlı tarifeye geçiş başvurusu yapılınca mümkün oluyor, bu başvuru yapılmadan faturalarda bir değişiklik olmuyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ulusal elektrik tarifeleri birim fiyatları tek zamanlı ve üç zamanlı tarife grupları için ayrı ayrı yayınlanıyor. Tek zamanlı elektrik tarifesinde günün hangi saati için elektrik fiyatı aynı olurken çok zamanlı tarifede günün farklı saatleri için farklı birim fiyatlar uygulanıyor.

- "Elektriğin kullanıldığı saatlere dikkat"



Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, üç zamanlı tarifeden yararlanarak faturadan tasarruf etmek için elektrik tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Kırım, şunları kaydetti:

"Üç zamanlı tarifede gece fiyatları çok ucuz olsa da eğer en çok elektrik tüketimini puant saatlerinde yapıyorsanız aynı tüketim için üç zamanlı tarifede daha yüksek elektrik faturası ödersiniz. Üç zamanlı tarife kullanarak elektrik faturalarından tasarruf etmek için, 24 saat çalışmak zorunda olmayan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, su ısıtıcı gibi yüksek miktarda enerji harcayan elektrikli cihazların gece saatlerinde kullanılması gerekiyor."

