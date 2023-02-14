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Yaşam En zor karar! Enkazdan çıkarken verdiği karar hayatta tuttu
Yaşam

En zor karar! Enkazdan çıkarken verdiği karar hayatta tuttu

İskenderun'da depreme yakalanan gazeteci Akın Bodur, bileğinin koparılmasına razı oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:38:00 -
En zor karar! Enkazdan çıkarken verdiği karar hayatta tuttu

Hatay İskenderun’da depreme yakalanan gazetecilerden Akın Bodur, 32 yıllık meslek tecrübesi ile hayata tutunduğunu belirtti. Depremden sonra kolu kesilen Bodur, “Bilemizi kopardık, ama hayatımızı kurtardık” dedi.

Asrın en büyük deprem felaketini en şiddetli şekilde yaşayan Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde yerel Ses Gazetesinde çalışan Akın Bodur, yaşadığı anları tedavi gördüğü hastanede anlattı. Bodur, “1990 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Bu dönem içerisinde büyük deprem olmasa da küçük depremler gördük. Selleri gördük. Suriye savaşını gördük. İnsanların büyük afetlerde çaresizlik içinde nasıl dram yaşadıklarını gördük. Büyük afetlerde yardımların nasıl gelip gelmediğini bilen birisi olarak o anda bir karar vermek gerekiyordu. Mesleğin vermiş olduğu tecrübe ile bu kararı verdim. Bileği kopardık, ama hayatımı kurtardım” dedi.

Bodur'un enkazdan bileği kesilerek çıkarıldığını daha sonra da hastanede yapılan operasyon ile sol kolunu kaybettiğini belirtti.

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