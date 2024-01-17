En zararlı çalım! Zaha, Tete ve Halil Dervişoğlu...
Fenerbahçe imzaya hazırlanırken Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş’ın kapısından döndürülen Halil Dervişoğlu ise ligde sıfır çekmeye devam etti.
Haftalar geçse de Aslan'ın yeni transferleri bir türlü beklenen katkıyı veremiyor… Geçen sezon transferde nokta atışı takviyeler yaparak şampiyon olan Galatasaray, bu kez beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarının sahada karşılığı olmadı.
Fenerbahçe'nin elinden kapılan Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin olmadığı Kayserispor maçında Tete oyundan alınırken protesto edildi, Zaha'ya sosyal medyada eleştiri yağdı. G.Saray'ın ilk olarak ilgilendiği Fred ve Szymanski'yi kapan Fenerbahçe ise hem bu iki oyuncudan maksimum katkıyı aldı hem de rakibinin güçlenmesini engelledi.
Transfer döneminde Beşiktaş yerine son anda Galatasaray'a gelen Halil de beklentileri karşılamadı. 3 maçtır forvet oynayan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamadı. Halil'i almayan Beşiktaş'ın altyapısından çıkardığı Semih Kılıçsoy ise herkesin beğenisini kazandı.
Spor
Galatasaray'da Torreira'nın sosyal medya paylaşımlarındaki gerçek ortaya çıktı! Geç değil diyerek duyurdu bile...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını terleten İsrailli eski futbolcudan skandal “Türkiye” paylaşımı! Böyle namussuzluk görülmedi! Meğer Haim değil hain Revivo’ymuş
Spor
İşte Cim-Bom'un sol beki... Angelino, Kazımcan, Barış derken.. Galatasaray teyakkuzda! Taraftarlar çılgına dönecek!