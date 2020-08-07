En yeni bölüm ve programlar
Geleceğin mesleklerine yönelik lisans ve ön lisans programları tercih kılavuzuna eklendi ve 2020 YKS tercihleri ile bu bölümlere öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.
Bu yıl tercih kılavuzunda yer alan ve geleceğin mesleklerine insan kaynağı yetiştirecek olan yeni bölümler şunlar;
●Lisans Bölümleri: Bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, tarım ve ticaret işletmeciliği, yapay zekâ mühendisliği, uluslararası ulaştırma sistemleri, Yazılım geliştirme.
●Ön Lisans Bölümleri: Djjital medya ve pazarlama, hibrit ve elektronik taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme, animasyon.