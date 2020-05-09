En yakınına geldi! Koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi.
ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının corona virüs için pozitif olduğu söylendi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.
Pence’in basın sözcüsünün testi de pozitif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın corona testinin pozitif çıktığı açıklandı.