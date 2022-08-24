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Eğitim En yakın İBB öğrenci yurdu nerede? İBB yurt adresleri
Eğitim

En yakın İBB öğrenci yurdu nerede? İBB yurt adresleri

İBB yurtları nerede? İstanbul’da üniversite eğitimlerini sürdürecek olanlar İBB’nin kız ve erkek öğrenci yurtlarına dair araştırma yapıyor. Peki, İBB yurtları üniversitelere yakın mı? Hangi ilçelerde İBB öğrenci yurdu var?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 23:19:00 -
En yakın İBB öğrenci yurdu nerede? İBB yurt adresleri

Üniversiteliler yurt arayışlarını hızlandırdı. Pek çok kişi en yakın İBB yurdunun nerede bulunduğunu araştırıyor. Peki, nerede hangi ilçelerde İBB yurtları var?

En yakın İBB öğrenci yurdu nerede? İBB yurt adresleri

İBB yurt başvuru işlemleri 22-28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 'yurt.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yurt sonuçları 12 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek.

İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Örnektepe Mahallesi, Papatya Sok. No:1 Beyoğlu

İBB Avcılar 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, No:13 Avcılar

İBB Avcılar 2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Mahallesi, Naz Sokak No:8 Avcılar

İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Yalı Mahallesi, İstasyonlu Caddesi, No: 97-99 Maltepe

İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Alibeyköy (Emniyettepe) Mahallesi, Mehtap Caddesi, No: 15-17 Eyüpsultan

İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Altıntepsi Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:97-99 Bayrampaşa

İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Fevzi Çakmak Mahallesi. 758.sokak No: 3 Gaziosmanpaşa

İBB Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

İzzetpaşa Mahallesi, Seçkin Sokak No: 2 Şişli

İBB Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Zafer Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi. 160.sokak No: 5 Esenyurt

İBB Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Şerifali Mahallesi, Büyükyavuz Sokak No:50 Ümraniye

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