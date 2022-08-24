En yakın İBB öğrenci yurdu nerede? İBB yurt adresleri
İBB yurtları nerede? İstanbul’da üniversite eğitimlerini sürdürecek olanlar İBB’nin kız ve erkek öğrenci yurtlarına dair araştırma yapıyor. Peki, İBB yurtları üniversitelere yakın mı? Hangi ilçelerde İBB öğrenci yurdu var?
Üniversiteliler yurt arayışlarını hızlandırdı. Pek çok kişi en yakın İBB yurdunun nerede bulunduğunu araştırıyor. Peki, nerede hangi ilçelerde İBB yurtları var?
En yakın İBB öğrenci yurdu nerede? İBB yurt adresleri
İBB yurt başvuru işlemleri 22-28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 'yurt.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yurt sonuçları 12 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek.
İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Örnektepe Mahallesi, Papatya Sok. No:1 Beyoğlu
İBB Avcılar 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Üniversite Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, No:13 Avcılar
İBB Avcılar 2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Üniversite Mahallesi, Naz Sokak No:8 Avcılar
İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Yalı Mahallesi, İstasyonlu Caddesi, No: 97-99 Maltepe
İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Alibeyköy (Emniyettepe) Mahallesi, Mehtap Caddesi, No: 15-17 Eyüpsultan
İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Altıntepsi Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:97-99 Bayrampaşa
İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Fevzi Çakmak Mahallesi. 758.sokak No: 3 Gaziosmanpaşa
İBB Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
İzzetpaşa Mahallesi, Seçkin Sokak No: 2 Şişli
İBB Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Zafer Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi. 160.sokak No: 5 Esenyurt
İBB Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Şerifali Mahallesi, Büyükyavuz Sokak No:50 Ümraniye