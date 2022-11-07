En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?
Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağına son bir yılda önemli ölçüde artış yapıldı. Bu sebeple vatandaşlar en uygun ürünün nerede ne kadar satıldığını araştırmaya başladı. Peki, ayçiçek yağı hangi markette kaça satılıyor? Hangi marka ayçicek yağı kaça ne kadara satılıyor?
Yemeklerin olmazsa olmazları arasında yer alan ayçiçek yağı son bir yılda ciddi artış yaşadı. Bu sebeple vatandaşlar market market marka marka yağ fiyatı araştırıyor. Peki, ayçiçek yağı ne kadar oldu?
En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Ağustos 2022 itibariyle Tarım Kredi marketlerinde pek çok üründe indirime gidildi. Tarık Kredi marketleri 15 gün aralıklarla belirlenen ürünlerde ciddi indirimler uyguluyor. 15 Kasım'a kadar Anadolu marka 2 litrelik ayçicek yağ 65.00 TL'den satılıyor.
Carrefour
Yudum 1 lirte 56,50 TL
Yudum 2 litre 98,50 TL
Yudum 4 litre 174,90 TL
Yudum 5 litre 199,90 TL
Carrefour 1 litre ayçiçek yağı 35,50 TL
Carrefour 2 litre ayçiçek yağı 66,50 TL
Carrefour 5 litre ayçiçek yağı 149,50 TL
Orkide 1 litre 47,90 TL
Orkide 2 litre 93,90 TL
Orkide 4 litre 169,90 TL
Migros
Yudum 1 lirte 48,50 TL
Yudum 2 litre 92,50 TL
Yudum 3 litre 134,90 TL
Yudum 4 litre 169,90 TL
Komili 1 litre 48,50 TL
Komili 2 litre 91,50 TL
Komili 4 litre 163,90 TL
Migros ayçiçek yağı 1 litre 31,90 TL
Migros ayçiçek yağı 2 litre 66,50 TL
Migros ayçiçek yağı 5 litre 152,50 TL
ŞOK market
Evin 1 litre 35,50 TL
Evin 2 litre 66,00 TL
Evin 5 litre 149,50 TL
A101 market
Yudum 1,25 litre 57,95 TL
Yudum 4,5 litre 160,5 TL
Vera 2 litre 65,50 TL
Vera 5 litre 145,00 TL
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