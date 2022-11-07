En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?

Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağına son bir yılda önemli ölçüde artış yapıldı. Bu sebeple vatandaşlar en uygun ürünün nerede ne kadar satıldığını araştırmaya başladı. Peki, ayçiçek yağı hangi markette kaça satılıyor? Hangi marka ayçicek yağı kaça ne kadara satılıyor?