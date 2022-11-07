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Ekonomi En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?
Ekonomi

En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?

Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağına son bir yılda önemli ölçüde artış yapıldı. Bu sebeple vatandaşlar en uygun ürünün nerede ne kadar satıldığını araştırmaya başladı. Peki, ayçiçek yağı hangi markette kaça satılıyor? Hangi marka ayçicek yağı kaça ne kadara satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 15:23:00 -
En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?

Yemeklerin olmazsa olmazları arasında yer alan ayçiçek yağı son bir yılda ciddi artış yaşadı. Bu sebeple vatandaşlar market market marka marka yağ fiyatı araştırıyor. Peki, ayçiçek yağı ne kadar oldu?

En ucuz ayçiçek yağ hangi markette? 5 litrelik ayçiçek yağ ne kadar kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Ağustos 2022 itibariyle Tarım Kredi marketlerinde pek çok üründe indirime gidildi. Tarık Kredi marketleri 15 gün aralıklarla belirlenen ürünlerde ciddi indirimler uyguluyor. 15 Kasım'a kadar Anadolu marka 2 litrelik ayçicek yağ 65.00 TL'den satılıyor.

Carrefour

Yudum 1 lirte     56,50 TL

Yudum 2 litre     98,50 TL

Yudum 4 litre     174,90 TL

Yudum 5 litre     199,90 TL

Carrefour 1 litre ayçiçek yağı      35,50 TL

Carrefour 2 litre ayçiçek yağı      66,50 TL

Carrefour 5 litre ayçiçek yağı      149,50 TL

Orkide 1 litre     47,90 TL

Orkide 2 litre     93,90 TL

Orkide 4 litre     169,90 TL

Migros

Yudum 1 lirte     48,50 TL

Yudum 2 litre     92,50 TL

Yudum 3 litre     134,90 TL

Yudum 4 litre     169,90 TL

Komili 1 litre       48,50 TL

Komili 2 litre       91,50 TL

Komili 4 litre       163,90 TL

Migros ayçiçek yağı 1 litre            31,90 TL

Migros ayçiçek yağı 2 litre            66,50 TL

Migros ayçiçek yağı 5 litre            152,50 TL

ŞOK market

Evin 1 litre 35,50 TL

Evin 2 litre 66,00 TL

Evin 5 litre 149,50 TL

A101 market

Yudum 1,25 litre              57,95 TL

Yudum 4,5 litre                 160,5 TL

Vera 2 litre         65,50 TL

Vera 5 litre         145,00 TL

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