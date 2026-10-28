Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen birçok otomobil tutkunu, önce fiyat-performans araştırması yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda; Renault, Fiat, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Açıklanan güncel kampanyaları yakından takip ediyor ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor.