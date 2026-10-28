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Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

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Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

Fransız otomobil devi Renault, geniş ve konforlu modeli Boreal SUV modeliyle çekiyor. Şirketin güncel kampanyalarına bakıldığınd, Boreal modelinde indirim olduğu görüldü.

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen birçok otomobil tutkunu, önce fiyat-performans araştırması yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda; Renault, Fiat, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Açıklanan güncel kampanyaları yakından takip ediyor ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor.

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyaları kontrol edildiğinde, faizsiz taksitle Boreal araç satışının başladığı görüldü. Bu durum, Renault gemileri yaktı dedirtebiliyor. Ancak kredi tutarı araç fiyatının sadece bir kısmını karşılıyor.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

TAKSİTLE BOREAL ARAÇ SATIŞI BAŞLADI Renault, 2026 Ekim ayında taksitle Boreal SUV araç satışını başlattı. Kampanyaya göre, Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyon SUV araçta 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor. Aylık ödeme ise 33.333 TL. Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan bu finansal kampanyanın, perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için olduğu aktarıldı. Aynı kampanyanın Clio, Megane Sedan ve Duster araçlarda da geçerli olduğu belirtildi. Ek olarak peşinat ödemesinin ayrıca yapılacağı duyuruldu.

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

RENAULT BOREAL ARAÇ FİYAT LİSTESİ Boreal SUV araçta taksit imkanı olması pek çok otomobil tutkununun ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 28 Ekim 2026 tarihli, 2026 model yılı Renault Boreal fiyat listesi yer alıyor. Versiyonu: Evolution Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 2.379.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.269.000 TL. İndirim: 110.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı!

Versiyonu: Techno Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 2.899.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.760.000 TL. İndirim: 139.000 TL. Versiyonu: Iconic Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 3.049.000 TL. Versiyonu: Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp. Fiyatı: 3.399.000 TL.

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