Kim ne kadar ceza alacak? Kavgalı derbi sonrası beklenen oldu

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya yapılan sevkler şöyle:

"Samsunspor Kulübü’nün 24.10.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 25.10.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan ’hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 25.10.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan ’hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Nenad Bjelica’nın aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü görevlisi Serhat Üngür’ün 24.10.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü görevlisi Ömer Gözen’in aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü’nün 25.10.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Ekrem Dağ’ın müsabaka sonrası flaş röportajda ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ’hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü İsmail Demirci’nin aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor A.Ş. Kulübü Antrenörü Serhat Sezgin’in aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ’talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Abdülkerim Bardakcı’nın aynı müsabakadaki ’saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Serhat Doğan’ın aynı müsabakadaki ’saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Archie Brown’un aynı müsabakadaki ’saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü görevlisi Ahmet Aytar’ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."