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Spor Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal sonrası takımı o isim yönetecek
Spor

Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal sonrası takımı o isim yönetecek

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Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal sonrası takımı o isim yönetecek

Süper Lig devi Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takım Teknik Sorumlusu olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken kulüpten açıklama geldi.

Sarı-lacivertllerden yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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