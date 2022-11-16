En tehlikeli, en zor kanser türlerine dikkat! Kanser tanı ve tedavisi: Hangi kanser türleri genetiktir?

Kapalı akciğer ameliyatları, kanserin erken teşhis ve tedavisinde avantaj sağlıyor!

Akciğer kanseri, dünyada kanser türleri arasında en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türü olarak ilk sırada yer alıyor. Akciğer kanserinin oluşmasında genetik faktörler, radon gazı, asbest, çevresel toksinler gibi faktörler de sorumlu olmakla birlikte özellikle ülkemizde en önemli nedenini tütün ve sigara kullanımı oluşturuyor. Tütün kullanımını azaltmak ve konunun önemine dikkat çekmek amacıyla “17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü” olarak belirlendi.

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis ve müdahale önem taşıyor. Gelişen cerrahi yöntemler ile birlikte bu konuda özel eğitimler almış cerrahlar tarafından uygulanmaya başlayan “kapalı yöntem cerrahileri” tedavi sürecinde başarı ve sağ kalım oranlarını arttırıyor.

Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, VATS (video-torakoskopi ) olarak isimlendirilen video yardımlı göğüs cerrahisinin, hastaların yatış süresini yüzde elli azalttığını belirterek, “VATS, hastaların normal yaşamlarına daha hızlı dönebildikleri, küçük kesilerle ve özel aletlerle yapılan bir minimal invaziv cerrahi yöntemidir. Minimal invaziv yöntemler, cerrah ve hastaya sağladığı avantajlarıyla son yıllarda tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi göğüs cerrahisinde de tercih edilmektedir” dedi.

"Kapalı cerrahi yöntemler ile daha hızlı iyileşme sağlanıyor"

Kapalı akciğer ameliyatlarının 2 cm'lik küçük bir kesi ile yapılabildiği, az ağrılı ve hızlı iyileşme sürecinden dolayı hastalar tarafından daha kabul edilebilir bir yöntem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, şunları kaydetti:

“VATS sağladığı avantajlar nedeniyle akciğer kanserinin erken tanı ve tedavisinde başarı oranını arttırıyor. Daha az kanama, düşük enfeksiyon riski ve daha küçük yara izi de minival invazif cerrahinin avantajları arasında sıralanabilir.

Erken evre kanserlerde, akciğerde ne olduğu bilinmeyen bir takım bozuklukların teşhisinde, göğüs boşluğunda gelişen sıvıların teşhis ve tedavisinde, içeride sıvı birikiminde, uygun olan her hastaya bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Tümörün çok büyük olduğu durumlarda bu yöntemi kullanmayı tercih etmiyoruz.

Kamera sistemi görüntüyü büyütüyor ve 3 boyutuyla cerraha alan derinliği sağlıyor. Göğüs boşluğunun her noktasına ulaşmak zor olduğu için, direk bakı ile göremeyeceğimiz yerlerde görüntü olanağı sağlıyor. Bu sebeple bazı açık ameliyatlarda da kamera kullanabiliyoruz. Cerrahın tecrübesine göre kapalı ameliyatlar açık ameliyatlara göre daha hızlı da yapılabiliyor.”

Yeni araştırma: Pandemi döneminde teşhisler gecikti, Avrupa 'kanser epidemisi' riskiyle karşı karşıya...

Uzmanlar, pandemi döneminde tahmini 1 milyon vakanın teşhisinin geciktiğini belirtirken tedavi ve araştırmalarda hızlanılmazsa Avrupa’da bir “kanser epidemisi” riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, uzmanlar Covid-19 salgınının etkileri ve salgına olan odağın, kanserle ilgili sağlık sistemlerinin zayıflıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

The Lancet Oncology’de yayımlanan raporda uzmanlar pandemi döneminde yaklaşık 1 milyon kanser vakasının teşhisinde gecikildiğini öngördü.

Laboratuvarların kapanmasının da kanser tedavi ve araştırmalarını sekteye uğrattığı belirtildi.

Uzmanlar, Rusya ve Ukrayna’nın dünyada klinik kanser araştırmalarına katkı sağlayan iki büyük ülke olduğunu ve bu nedenle Rusya’nın başlattığı işgalin de aynı şekilde kanser çalışmalarına olumsuz etkisi olduğunu belirtti.

Kanser nedir, hangi kanser türleri genetiktir? Sizler için araştırdık

Kanser Nedir?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

Akciğer kanseri

8 Şub 2019 — Akciğer kanseri oldukça yaygın bir kanserdir. Tüm kanserlerin %12-16'sının, kansere bağlı ölümlerin ise %17-28'inin nedenini oluşturuyor.

En tehlikeli kanser türü

Akciğer kanseri en fazla ölüme yol açan kanser türü. Ancak aynı zamanda en fazla önlenebilir kanser türlerinin de başında gelir. Sigara kullanılmamasıyla akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı önlenebilir. Hastalık kendisini uzamış öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı ve kilo kaybı ile gösterir.

Kan kanseri

Lösemi en sade ifadesiyle kan kanseri olarak ifade edilebilir.

Akciğer kanseri genetik mi?

Genetik: Kalıtsal etkenlerin akciğer kanseri gelişiminde etkili olduğu öne sürülmektedir. Ailede akciğer kanseri olan birey varsa yakalanma riski 2,4 kat artmaktadır. Virüsler: HIV enfeksiyonu olan kişilerde akciğer kanseri daha yüksek olasılıkla ortaya çıkmaktadır.

Kimler kanser riski taşır?

Genetik katılımlar kanser riskini artırmaktadır. Göğüs kanseri olanlarda en fazla yüzde 10 ve bağırsak kanseri olanlarda ise yüzde 5 olarak ailesel katılımının etkisi saptanmıştı. Sigara içmekle artan kanser riski: Sigara içmek en önemli önlenebilir kanser rizikosudur.

Ailesinde kanser olanlar ne yapmalı?

Öncelikle ailede birden fazla kişide ve çoğunlukla aynı tür kanserin görülmesi gerekiyor. Bunların dışında ailede erken yaşlarda kanser hikâyesinin olması da önemli başka bir nokta. Bu nedenle akılda bir soru ya da şüphe varsa mutlaka bir tıbbi genetik uzmanına başvurulmalı ve genetik danışma alınmalı.

Hangi kanser türleri genetiktir?

En iyi tanınan mutasyonlardan BRCA1 ve BRCA2'nin, kadınlarda meme ve/veya yumurtalık kanseri ve aynı zamanda ailede erkek meme kanseri, prostat kanseri ve pankreas kanseri görülme riskini artırdığı biliniyor.

Akciğer kanseri genetik mi?

Genetik: Kalıtsal etkenlerin akciğer kanseri gelişiminde etkili olduğu öne sürülmektedir. Ailede akciğer kanseri olan birey varsa yakalanma riski 2,4 kat artmaktadır. Virüsler: HIV enfeksiyonu olan kişilerde akciğer kanseri daha yüksek olasılıkla ortaya çıkmaktadır.

Kanser anneden mi babadan mi geçer?

Kanser söz konusu olduğunda “genetik” ve “kalıtsal” kavramı birbirine sıkça karıştırılmaktadır. Tüm kanserler genetik hasar sonucunda oluşmakla birlikte, tüm kanserlerin %10-15 kadarında bu genetik hasarlar anne-babadan aktarılır ve bu kanserlere kalıtsal kanser denir.

Akciğer kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

Akciğer kanseri ve tümörleri, kistler, mediasten tümörleri Kapalı Yöntemle ameliyat edilebilir. Yine akciğer biyopsi işlemi, göğüs boşluğunda biriken sıvının boşaltılması, diyafram ameliyatları da kapalı yöntemle tedavi edilen durumlardır. Açık Akciğer Ameliyatında göğüste büyük bir kesi açılır (torakotomi).

En hızlı yayılan kanser türleri

En tehlikeli kanser türleri sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, zararlı alışkanlıklar, stres derken kansere davetiye çıkaran pek çok neden var.

Pankreas kanseri.

Safra yolu kanseri.

Mide kanseri.

Yemek borusu kanseri.

Cilt kanseri.

Akciğer kanseri.

Beyin tümörü

Kan kanseri

Lösemi en sade ifadesiyle kan kanseri olarak ifade edilebilir.

Kaç çeşit kanser var?

Tüm kanser türleri: Yaklaşık 200 farklı kanser türü vardır ve vücudun çoğu bölgesi kanserden etkilenebilir. Genel olarak kanser, vücuttaki normal hücreler kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde ortaya çıkar.