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En son Çin ile yakınlaşmıştı! ABD oyunu Pakistan'da sahnede...

Hindistan ve ABD ile gergin günler geçiren, Çin ile ticaret anlaşmaları yapan Pakistan’da peş peşe bombalar patladı. Olaylar, ABD oyunu Pakistan'da sahnede şeklinde yorumlandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
En son Çin ile yakınlaşmıştı! ABD oyunu Pakistan'da sahnede...

ABD ile son günlerde gerilim yaşayan ve Çin ile yakın ilişkiler içine giren Pakistan dün karıştı. Sabah saatlerinde Çin’in Karaçi Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi, silah ve bomba kullanarak konsolosluğa girmeye çalıştı. Vize bölümü girişinde gerçekleşen saldırıda Zahid Şah ve Abdülkerim Şah isimli baba ile oğlu ve iki de polis hayatını kaybetti. Öldürülen üç saldırganın araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada çok sayıda patlayıcı madde, silah ve canlı bomba yelekleri bulundu. Saldırıyı Belucistan Özgürlük Ordusu üstlendi.

Medreseye bomba

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; ikinci saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Hangu şehrinde meydana geldi. Bir medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Üçüncü olay da Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşandı. Saldırı hazırlığında olan terörist bir grubun sığınağında el yapımı bomba patladı: 2 terörist öldü, 12 terörist yaralandı.

İmran Han: Korkmuyoruz

Çin konsolosluğuna yapılan saldırının ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, “Başarısızlığa uğrayan bu saldırının amacı Çin gezimizde üzerinde anlaştığımız ticaret anlaşmaları, ülkemize yatırım yapan Çinli yatırımcıları korkutmak. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi’ni başarısızlığa uğratmak istiyorlar. Başaramayacaklar” dedi.

Çin-Pakistan Koridoru

İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan ve 64 milyar dolarlık yatırımları kapsayan proje Çin’in Sincan eyaletinden başlayarak Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Umman Denizi kıyısındaki Gvadar kentinde son buluyor. Suudi Arabistan’ın da dâhil olduğu proje bittiğinde otoyollar, liman, serbest ticaret bölgeleri ve petrol rafinerisine ev sahipliği yapacak. Çin’in Ortadoğu ve Afrika’ya açılmasını kolaylaştıracak proje, Pakistan’a istihdam ve yatırım getirecek.

S-400’e karşılık SİHA

Hindistan’ın, Rusya’dan S-400 almak için anlaşma imzalamasına tepki gösteren Pakistan, S-400’lere karşılık Çin’den gelişmiş 48 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacağını duyurmuştu. Daha önce Türkiye’den 4 adet korvet alacağını açıklayan Pakistan’ın Türkiye ile ATAK helikopteri almak için anlaşma yapmasına ABD’den tepki gelmişti. Pakistan Başbakanı İmran Han ile ABD Başkanı Donald Trump arasında hafta başında yeni bir gerginlik başladı. Trump, terörist hamiliğiyle suçladığı Pakistan’a “Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız” resti çekti. İmran Han’ın Trump’a sert cevabının ardından Pakistan’da saldırıların yaşanması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
  1. Ordu
  2. Pakistan
  3. Terör
  4. ABD
  5. Çin
  6. pakistan-çin ilişkileri

YORUM YAZ

  • MÜSLÜMANLARA MÜSLÜMANLARA37 dk önce
    hak kuldan intikamını kul ile alır dini irfan bilmeyen bunu kuldan sanır ya bizler gönül rızası ile allaha teslim olur imanın hakkını veririz ya da rabbibimiz bizi kendisinden başkasını dost edinmemeyi öğrenene kadar böyle terbiye eder
  • Kocasolak Kocasolak 46 dk önce
    Bu saldırıları bizim ZAVALLI din bilmez dindar insanlarımıza yaptırıyor olması ÇOK acı.
  • Şeref KazanŞeref Kazan48 dk önce
    Onurlu haysiyetli h,çbir ülke Bağımsız hiçbir ülke ABD konsolosluğu bulunduramaz. Bulunduruyorsa o ülkede hesaplar asla durulmaz terör durmaz
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