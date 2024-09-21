En sessiz denizaltıları bile tespit edecek! Şok edici olay: Bir teknoloji geliştirildi, rapor edildi! Dikkat çeken detay

Çin, deniz tabanındaki elektromanyetik sinyalleri kullanarak deniz altı tespit menzilini 20 km’ye çıkardı. Sistemin en sessiz denizaltıları bile tespit edebileceği belirtiliyor.

Şanghay'daki Jiao Tong Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen yeni denizaltı tespit teknolojisi, Güney Çin Denizi'nde yapılan testlerde büyük potansiyel gösterdi. Ekip, yaklaşık bir kamyonet büyüklüğündeki dedektörlerinin derin bir okyanus deniz tabanında test edildiğini söyledi. Yapılan testlerde yaklaşık 20 km uzaklıkta dönen bir pervanenin ürettiği zayıf elektromanyetik dalgaların yakalandığı bildirildi. Cihaz, daha önce imkânsız olduğu düşünülen, en sessiz denizaltıları bile geniş bir menzilde tespit etme potansiyelini ortaya koydu.

En sessiz denizaltılar bile tespit edilecek

Bilim insanları bu düşük frekanslı sinyalleri analiz ederek potansiyel olarak askeri hedefleri konumlandırabileceklerini ve izleyebileceklerini söylediler. Denizaltılar, pervanelerinin dönüşü sırasında düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar üretir. Ancak bu sinyaller, iletken deniz suyunda hızla zayıfladıkları için bu zamana kadar yalnızca kısa mesafelerde tespit edilebiliyorlardı.

Yeni geliştirilen yöntem ise bu sinyalleri suyun içerisinden değil, deniz tabanından alarak menzili önemli ölçüde artırmayı başardı. Şu ana kadar denizaltılar en fazla 2,5 km mesafeden tespit edilebilmişti; bu yeni teknolojiyle ise bu mesafe 20 km'yi aşıyor ve araştırmacılar gelecekte bu menzilin 50 km'yi bulabileceğini öngörüyor.

Daha önce kullanılmayan bir yöntem

Çinli bilim insanları, deniz suyundan değil, deniz tabanından sinyal alarak bu başarıyı elde etti. Denizaltı pervanelerinin yaydığı elektromanyetik dalgalar deniz tabanındaki kayalık tabakalara doğru yayılıyor. Pervane döndükçe, bu dalgaların yoğunluğu kayalıklarda her kilometrede yaklaşık 0,173 desibel azalıyor. Bu azalma oranı deniz suyunda olduğundan çok daha düşük, yani sinyallerin deniz tabanında tespit edilme menzili çok daha uzun.

Bu yöntem, deniz jeologları tarafından uzun zamandır denizaltı petrol ve gaz aramalarında kullanılıyor ancak denizaltı izleme amacıyla şimdiye kadar kullanılmamıştı.

Bununla birlikte, elektromanyetik sinyallerin zayıf olması ve deniz tabanındaki doğal ya da askeri olmayan kaynaklardan gelen gürültüler, bu teknolojiyi kullanmayı zorlaştırıyor. Bilim insanları, zayıf sinyalleri karmaşık ortamlarda tespit etmek için yeni bir algoritma da geliştirdi.