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En organik pazar

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan ve sadece organik ürünlerin satıldığı yöresel pazar, yoğun bir ilgi görüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56
En organik pazar

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan ve sadece organik ürünlerin satıldığı yöresel pazar, yoğun bir ilgi görüyor.


Ordu’nun en önemli turistik mekanları arasında yer alan Çambaşı Yaylası yolu üzerinde yer alan ‘organik pazar’, müşterilerin en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Turnalık Yaylası yanında, tamamen doğal bir şekilde yaylacılar tarafından üretilerek satışı yapılan ürünler, oldukça fazla rağbet görüyor. Özellikle yaylacıların kendi bahçelerinde yetiştirdiği karalahana, marul, çilek, domates, salatalık, patates, ıspanak, maydanoz, havuç, tirmit, mısır, fasulye ve dürme gibi birçok ürün, kurulan pazarlarda alıcılara ulaşıyor.


Pazarda satış yapanlardan Naciye Bodur, organik pazarda kendi yetiştirdikleri organik ürünlerin satışını yaptıklarını söyledi. Pazarda satılan tüm ürünlerin doğal olduğunun altını çizen Bodur, insanların burayı muhakkak ziyaret etmeleri gerektiğini ifade etti.



“Müşterilere hizmet için 50 kilogramı yüklenip geliyorum”


Pazar yerinde yaklaşık 20 yıldır Satış yapan Güleser Bodur da organik olmayan ürünlerin pazarda yer almadığını belirterek, “Marul, ıspanak, tirmit, havuç, karalahana ve birçok farklı ürün satılıyor. Yaylamız hemen 50 metre ileride oradan toplayıp, sırtımızda buraya getiriyoruz. Yaklaşık 50 kilogram gelen sepeti sırtıma yüklenip getiriyorum, müşterilere hizmet için” ifadelerine yer verdi.



“Kimi zaman daha ucuza satılıyor”


Yıllardır organik ürünler yetiştiren ve satış yapan Özel Bodur ise ürünleri gübre dahi kullanılmadan yetiştiğini ifade ederek, “Hepsi organik, böyle olunca da insanların talepleri daha iyi oluyordu ancak bu sene biraz düşük. Organik ürünlerin fiyatları diğer ürünlerle hemen hemen aynı. Ancak müşteri olmayınca bazen daha da ucuza veriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56
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