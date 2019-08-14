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"En önemli hedefim mevcut oyuncuları geliştirmek"

- Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:"Kuvvetli bir kadroya sahibiz. Ufak ayarlar gerekiyor. Onları da düzeltmeye çalışıyoruz"- "Çok ortada bir takım gibi gözüküyoruz. Yukarıya doğru yaklaşmamız kolay olabilir. Bu imkanlar dahilinde gözüküyor. Ancak kırılganlığımızı da henüz attığımızı söyleyemem"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:44
"En önemli hedefim mevcut oyuncuları geliştirmek"


KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "En önemli hedefim mevcut oyuncuları geliştirmek. Bununla beraber de eksikleri dışarıdan tamamlamaktır. Bu konuda hiç şikayet etmedim. Zaten kuvvetli bir kadroya sahibiz. Ufak ayarlar gerekiyor. Onları da düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaman, sezon çalışmalarının bir kısmını tamamladıklarını söyledi.

Lige MKE Ankaragücü maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Kocaman, şöyle konuştu:

"Ağustos ayının sonu ve eylül ayının başına kadar süren bir transfer süreci var. Oynadığımız oyunlarla ve elimizdeki oyuncularla belli bir yere kadar geldik. Tabii ki bundan biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. Öbür taraftan da hem ayrılma hem de katılma safhasıyla da ilgili birkaç beklentimiz var. Olması da gerekiyor zaten. Dolayısıyla da bu tarafıyla çalışmalarımızın bir kısmını tamamlamış değiliz.

Ligi iki bölüme ayırmak gerekirse ilk etap yani ilk milli maç arasına kadar olan etapta üç karşılaşmamız var. Bunlardan biri Galatasaray deplasmanı, diğerleri ise içeride oynayacağımız maçlar. Ancak bu dönem, yüzde yüz olmazsa da yön belirlememize yardımcı olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreç, tamamen yönümüzü bulacağımız bir süreç. Yani yönümüz yukarıya mı, orta sıralara mı yoksa aşağıya doğru mu olacak bunu göreceğiz."

Kocaman, en büyük amaçlarının taraftarla beraber kazanmak olduğunu belirterek, "İkinci milli maça kadar olan kısımda oynayacağımız dört maç, hem ligle ilgili hem de takımımızın durumunu gözlemleme ve geleceğini görme açısından ciddi bir sınav olacak. Bu dört maçtan üçünü deplasmanda birini de içeride oynayacağız. Yapılanmamızı, formumuzu, fiziksel durumumuzu ve oyun içindeki ezberlerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini anlamlandıracak maçlardan biri de hafta sonu oynayacağımız Ankaragücü maçıdır." ifadelerini kullandı.


- "Çok ortada bir takım gibi gözüküyoruz"


Ofansif olarak en az bir veya iki oyuncu almak istediklerini aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu konuda temaslarımız var. Ancak altını çizmek istiyorum. Bu sadece sizin inisiyatifinizle gerçekleşmiyor. Oyuncular, kulüpleri ve sizin var olan imkanlarınız gibi birçok durum söz konusu. Bu yüzden süreç bazen uzayabiliyor. Birkaç oyuncuyla temasımız olduğunu ve yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Sürecin uzamasından herhangi bir rahatsızlığım yok. En önemli hedefim mevcut oyuncuları geliştirmek. Bununla beraber de eksikleri dışarıdan tamamlamaktır. Bu konuda hiç şikayet etmedim. Zaten kuvvetli bir kadroya sahibiz. Ufak ayarlar gerekiyor. Onları da düzeltmeye çalışıyoruz.

Transferlerin de olacağını tahmin ediyorum. Yönetim bu konuda son derece samimi bir çalışma içerisinde. Transfer çok kolay olabilen bir şey değil. Öte yandan çok ortada bir takım gibi gözüküyoruz. Yukarıya doğru yaklaşmamız kolay olabilir. Bu imkanlar dahilinde gözüküyor. Ancak kırılganlığımızı da henüz attığımızı söyleyemem. Bu kırılganlığı onarabilirsek çok büyük bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum."


- "Liverpool bir adım daha ağır basıyor"


Liverpool ve Chelsea takımları arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaman, "Form durumuna baktığımızda Liverpool bir adım daha önde gözüküyor. Bu takımlar dünya çapında oyunculara sahip. Yani oyunu her anında çevirebilecek oyunculara sahipler. Dolayısıyla Liverpool bir adım daha ağır basıyor." şeklinde görüş belirtti.


- Antrenman


Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Volkan Fındıklı ile Paolo Hurtado, takımdan ayrı çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 4'e 1 top oyunu ile sürdü.

Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:44
  1. antrenman
  2. Aykut Kocaman
  3. Konya
  4. Konyaspor
  5. SÜPER LİG

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