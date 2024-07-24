En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Fenerbahçe'nin yıldızı, Türkiye'yi seçti
Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun mutlaka takımda görmek istediği Faslı yıldız Youusef En-Nesyri ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi golcü futbolcu En-Nesyri hakkında en çok merak edilen konular arasında! En Nesyri müslüman mı sorusu yer alıyor. Peki, En-Nesyri müslüman mı? İşte En-Nesyri nereli, dini ve ailesi hakkında bilgiler...
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi golcü futbolcu En-Nesyri hakkında en çok merak edilen konular arasında En Nesyri müslüman mı sorusu yer alıyor. Peki, En-Nesyri müslüman mı? İşte En-Nesyri nereli, dini ve ailesi hakkında bilgiler...
En-Nesyri müslüman mı? Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi golcü futbolcu En-Nesyri hakkında en çok merak edilen konular arasında En Nesyri müslüman mı sorusu yer alıyor. Peki, En-Nesyri müslüman mı? İşte En-Nesyri nereli, dini ve ailesi hakkında bilgiler haberimizde!
EN-NESYRİ MÜSLÜMAN MI?
Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fez şehrinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde Sevilla takımında forvet pozisyonunda oynayan başarılı futbolcu, aynı zamanda Fas millî takımının da önemli oyuncularından biridir.
Ekonomi
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