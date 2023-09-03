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Dünya En modern dev Rus tankı 1 düzüne üretti: İki yıl yok! Armata muharebe sahasına sessiz sedasız erken veda etti
Dünya

En modern dev Rus tankı 1 düzüne üretti: İki yıl yok! Armata muharebe sahasına sessiz sedasız erken veda etti

Yeniakit Publisher
2023-09-03 16:28:00 - 2023-09-03 16:29:02
En modern dev Rus tankı 1 düzüne üretti: İki yıl yok! Armata muharebe sahasına sessiz sedasız erken veda etti

Rusya'nın en gelişmiş ve yeni ana muharebe tankı T-14 Armata, muharebe sahasında veda etti. 2Üretimi iki yıl ertelendi. Armata, Ukrayna-Rusya muharebe sahasından geri döndü!

Rusya’nın en gelişmiş ve yeni ana muharebe tankı T-14 Armata, muharebe sahasında veda etti. Armata, Ukrayna-Rusya muharebe sahasından geri çekildi.

TASS Haber Ajansı’na göre; Rus Ordusu, T-14 Armata Ana Muharebe Tank (AMT)’larını Ukrayna-Rusya muharebe sahasından geri çekmeye başladı. Ajans, “Armata’ların kullanım amacı, savaş araçlarının gerçek savaş ortamlarında nasıl performans göstereceğini test etmek ve gözlemlemekti. Tanklar cephe hattından geri çekildiler.” dedi.

Esasında Rusya, T-14 Armata’yı daha önce de Suriye’ye konuşlandırmıştı. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen konuşlandırma sırasında ana amacın, Ukrayna’daki konuşlandırma ile benzer olarak ‘gerçek muharebe sahasında tecrübe kazanımı ve test’ olduğu açıklanmıştı.

Geliştirme sürecinde birçok problem yaşanan T-14 Armata tankından, 2020 yılına kadar 2300 adet üretilmesi planlanıyordu. Ancak şu ana kadar sadece birkaç düzine tankın üretildiği tahmin ediliyor. Tankın seri üretim tarihi ise 2025’e ertelendi.

T-14 Armata Ana Muharebe Tankı

Günümüz Ana Muharebe Tank (AMT)’ları arasında eşsiz bir tasarıma sahip olan Armata, Modern AMT’ler arasında insansız tarete sahip ilk modeldir. Gövdede zırhlı bir bölmede 3 kişilik mürettebatı barındırabilen Armata, otomatik doldurucuya sahiptir.
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savunmasanayist'e göre: Armata’nın zırh teknolojisi, Rusya tarafından gizli tutuluyor ancak görünüşünden bir takım çıkarımlar yapmak mümkündür.

Ana koruma olarak 5 öge şöyle tahmin ediliyor:

Zırh çeliği kaynaklı temel yapı,
Temel yapının kompozit zırhla güçlendirilmesi,
RPG vb. anti-tank mühimmatlarına karşı kafes zırh,
Ön bölgede Malachit reaktif zırh modüller,
AFGANİT aktif koruma sistemi.
T-14 Armata Tankı’nın kullandığı ana silah ise 2A82-1M adında bir 125mm’lik toptur. Bu top, 2A46M 125mm’lik Tank Topu ile benzer mühimmatlar kullanmaktadır. 2A82-1M Topu, tanksavar füzelerini de ateşleyebilecek yeteneğe sahiptir.

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