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Spor En kıymetli oyuncuydu ama Trabzonspor'dan ayrılacak... Yeni transferi için anlaşma var! Bakın ne oldu?
Spor

En kıymetli oyuncuydu ama Trabzonspor'dan ayrılacak... Yeni transferi için anlaşma var! Bakın ne oldu?

Yeniakit Publisher
2024-05-07 19:36:00 - 2024-05-07 19:48:23
En kıymetli oyuncuydu ama Trabzonspor'dan ayrılacak... Yeni transferi için anlaşma var! Bakın ne oldu?

Trabzonspor'dan ayrılacak olan futbolcu takım için ilk zamanlarda çok kıymetliydi! Yüksek performans gösteremedi! Kötü performansı nedeniyle her şey alt üst oldu! Yeni transferi için düğmeye bastı! İmzayı attı...

Trabzonspor'un Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı genç savunma oyuncusu Mehmet Can Aydın, beklenen performansı veremedi. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına ve Trabzonspor'un bonservisiyle almayı dahi düşündüğü Aydın, hızlı bir çöküş yaşadı.

Mehmet Can Aydın ile gelinen noktada devam edilmesi düşünülmüyor. Gelecek sezon için kariyerini iyi yönlendirmek isteyen 22 yaşındaki futbolcu yeni bir menajerlik şirketine geçiş yaptı. Mehmet Can Aydın, Wasserman Football menajerlik şirketi ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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