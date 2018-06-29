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‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ Ödülü Enerjisa’ya verildi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Best Business Awards’ta “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

29 Haziran 2018 Cuma 10:37
‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ Ödülü Enerjisa’ya verildi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Best Business Awards’ta “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, çok kanallı bir yapıyla müşterilere dokunmaya, her alanda hizmet ve çözüm üretmeye büyük bir önem verdiklerini belirtti. Pınar, “AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar dağıtım bölgelerimizdeki 20 milyon nüfusa en iyi hizmeti vermek için müşterilerimize dokunduğumuz kanalları çeşitlendirmenin yanı sıra mevcut olanlarda da hizmet kalitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda iş dünyasının temsilcilerinin jüride bulunduğu bu değerli ödülü almak bizler için gurur verici ve ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en önemli göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:37
  1. enerjisa
  2. Best Business Awards
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