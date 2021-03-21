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Teknoloji En iyi kamerası olan telefonlar | Fotoğraf çekmek için en iyi telefon markaları
Teknoloji

En iyi kamerası olan telefonlar | Fotoğraf çekmek için en iyi telefon markaları

Telefon alacak olan kişiler arasında bazıları kriter olarak kameraya bakmaktadırlar. Kamera, telefondaki en önemli özelliklerden bir tanesidir. Bundan dolayı telefon sahibi olmak isteyenler genelde en iyi kamerası olan telefonları tercih etmektedirler. Peki fotoğraf çekmek için en iyi telefon markaları hangileridir? İşte en iyi kamerası olan telefonlar…

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:19:00 -
En iyi kamerası olan telefonlar | Fotoğraf çekmek için en iyi telefon markaları

Günümüzde telefonlar yalnızca iletişim kurmak için değil, pek çok günlük işlerimizi yapabilmek için iyi bir yardımcılardır. Bir seyahatte, gezmede ve ziyarette hatıra olması açısından ve sevdiklerimizle paylaşabilmek için fotoğraflar çekeriz. Bu sebeple telefonlarımızın kameralarının çok iyi olmasını isteriz. Peki fotoğraf çekmek için en iyi telefon markaları hangileridir?

En iyi kamerası olan telefonlar

Telefon kameralarına puan veren ve en iyi kameralı telefonları sıralayan DxOMark’a göre 2020 yılının en iyi kameralı telefonları şu şekilde:

- Huawei Mate 40 Pro+

DxOMark Puanı: 139

- Huawei Mate 40 Pro

DxOMark Puanı: 136

- Xiaomi Mi 10 Ultra

DxOMark Puanı: 133

- Huawei P40 Pro

DxOMark Puanı: 132

- Apple iPhone 12 Pro Max

DxOMark Puanı: 130

- Apple iPhone 12 Pro

DxOMark Puanı: 128

- Xiaomi Mi 10 Pro

DxOMark Puanı: 128

- Vivo X50 Pro+

DxOMark Puanı: 127

- Oppo Find X2 Pro

DxOMark Puanı: 126

- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

DxOMark Puanı: 126

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