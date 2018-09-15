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En hızlılar bu festivalde yarışacak

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıyan TEKNOFEST İstanbul’dafarklı özelliklerdeki 7 araç 2 gün boyunca yapılan çekimlerin ardından seyircilere yönelik bir şov yapacak.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:04
En hızlılar bu festivalde yarışacak

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlıları arasında gösterilen araçların yarışacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST İstanbul’un açılışında gerçekleştirilecek yarışta, farklı özelliklerdeki 7 araç 2 gün boyunca yapılan çekimlerin ardından seyircilere yönelik bir şov yapacak.

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Yarışacak araçlar arasında, “Red Bull Racing Formula 1 arabası”, “Kawasaki H2R”, “Tesla P100 DL”, “Lotus Evora 430 GT”, “Aston Martin The New Vantage”, “Solotürk F16 uçağı” ve “özel jet Challenger 605” bulunuyor. Festivale ulaşım İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanacak. 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:04
  1. Van
  2. TEKNOFEST İstanbul
  3. havacılık uzay ve teknoloji festivali
  4. İETT

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