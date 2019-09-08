0553 313 94 23

En ’havalı’ satış

Gaziantep’te bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Yaşar, iş bitiminde ise semt semt dolaşarak, taşımakta bile zorlandığı balonları satıyor.

08 Eylül 2019 Pazar 14:08
En ’havalı’ satış

Gaziantep’te bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Yaşar, iş bitiminde ise semt semt dolaşarak, taşımakta bile zorlandığı balonları satıyor. Caddede ilginç olduğu kadar rengarenk görüntülere de neden olan Yaşar, rüzgarda balonların kendisini uçurduğunu söylüyor.


Gaziantep’te bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 35 yaşındaki Mehmet Yaşar, geçimini sağlayabilmek için her gün saatlerce çalıştığı fabrikadan çıktığında ise düğün salonları ve parklarda çocuklara balon satıyor. Kentin ücra köşelerini ve parklarını dolaşan Yaşar, rengarenk balonlarla ilginç görüntülere neden oluyor. Yaşar 5 ile 7 TL arasında aldığı balonları 8 ile 10 TL arasında sattığını ve çoğu zaman günlük 80-100 balon sattığını ifade etti. Mesai bitiminden sonra yaklaşık 120 balon ile semt semt dolaşan Yaşar, rüzgarlı havalarda ise balonların kendisini uçurduğunu söyledi. Üst üste bağlı balonlar nedeniyle araçların seyir ettiği yolda gidebilen Yaşar, rengarenk görüntü nedeniyle insanların ilgi odağı olmasına rağmen, kimi zaman sıcak havalar kimi zaman ise rüzgar nedeniyle zorlandığını kaydetti. Yaşar, "Bu balonlar beni uçuruyor ama ne yapalım ekmek parası. Şu anda 120-130 tane balon var. Ben fabrika işçisiyim, izinli zamanlarımda bu işi yapıyorum. Ben şişirilmiş halde alıyorum bu balonları. İşler iyi olursa 80-100 arası satarım. İşler pek olmazsa 40-50 adet satıyorum. Ek işte çalışarak hem aileme maddi destek sağlıyorum hem de kahve sigara gibi kötü alışkanlıklar için fırsatım olmuyor" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
    1. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan..
    2. Bakan Varank, TEKNOFEST roket..
    3. Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
    4. Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan..
    5. Okay Yokuşlu milli takım aday..
    6. En ’havalı’ satış
    7. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı..
    8. Doç. Dr. Kınık herkese açık 'Wifi'..
    9. Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı
    10. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    11. Sünnet çocukları belediye başkanı ve..
    12. Sokak köpekleri vatandaşların korkulu..
    13. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
    14. Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar..
    15. ERGİM 3. Olağan Kongresini..
    16. Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
    17. Dünya Motokros Şampiyonası’nda..
    18. MHP il başkanı Güngöralp’tan yeni..
    19. Diyarbakır’da hibe, proje ve eğitim..
    20. İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor
    21. İlk ortak kara devriyesi tamamlandı
    22. Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son..
    23. Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
    24. Sefer halindeki halk otobüsü yandı
    25. Hasta kızı için güreşti, yenilince..
    26. Çorum’da 90 bin 890 öğrenci ders başı..
    27. Başkan Esen, köprü sorununu çözüyor
    28. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden örnek..
    29. Bağlar Belediyesi’nden menfez çalışması
    30. AK Parti’li Özkan’dan Kuzey Suriye’ye..
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'