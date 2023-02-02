En güzel cevabı Türkiye verdi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vakhed Niyazov, Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Romas Jakubauskas, Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdul- Wahid Pedersen, İsveçli Müslüman siyasetçi Dr. Adly Abu Hajar’ın katıldığı toplantıda, Müslümanlara ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılar ele alındı.

Toplantıda konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Niyazov, “Kur’an-ı Kerim’e saldırı sadece Avrupa’yı değil bütün ümmeti harekete geçirdi. Bu çirkin eylemleri yapan alçak akılsız, bir kişi değil Avrupa’dır. Avrupa’da yeni bir savaş çıkarmak istiyorlar. Bu eylemle İskandinav ülkeleriyle Türkiye’nin arası açılmış oldu. Bugün Avrupa’da Türkiye dahil 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu rakam dünya Müslümanlarının yüzde 10’dur. Bu provokasyonların amacı Avrupa’da güçlenmekte olan Müslümanları durdurmak” dedi.

Avrupa’da antisemitizm ve homofobi suç, İslamofobi ise ifade özgürlüğü!

Yaşanan provokasyonlara Müslüman dünyası tek vücut olarak karşı çıksaydı ikinci saldırının olmayacağına dikkati çeken Niyazov, “Bu alçak provokasyona dünyada en güzel cevabı ise Türkiye vermiştir. Birçok ülke buna karşı çıktı ama hiçbiri Türkiye kadar etkili olmadı. Müslüman dünyası tek vücut olarak bu provokasyona karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklese alçak provokasyon hızlıca durdurulurdu. Avrupa’da homofobi ve antisemitizm suç ama İslamofobi ifade özgürlüğü!! Bu ikiyüzlülük” dedi.

İsveçli din adamı ve siyasetçi Dr. Adly Abu Hajar ise, “Aslında böyle durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini Kur’an bize öğretiyor. Kur’an bize sabırlı olmamız gerektiğini söyler. Aynı alçak geçen yıl da benzer davranışlar gösterdi. İslam’ın öğretilerini iyi bilmeyen Müslümanlar, bu alçağa negatif tepkilerde bulundu. Bu yıl Müslüman liderler ve imamlar bu durumu İslam’ı anlatmak için kullandı” diye konuştu.