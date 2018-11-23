0553 313 94 23

En güvenilir Paykasa Alışveriş Sitesi sizlerle

Kredi kartı suçları her geçen gün artıyor. Peki, internetten nasıl alışveriş yapacağız?

23 Kasım 2018 Cuma 08:21
En güvenilir Paykasa Alışveriş Sitesi sizlerle

Online Ödemelerde Paykasa Kart Kullanmak

Bu durumda çare ön ödemeli kartlar. Ön Ödemeli Kart: Paykasa Ön ödeme kişinin yaptığı işlemlerde güvenliği sağlamış olduğunun en önemli göstergesi. Verilen çok sayıda bilgi olmuyor olması, aslında direkt olarak güvenlik için Paykasa kullanımının avantajlarını akıllara getiriyor. Sorun yaşamadan, kolay şekilde kullanabileceğiniz kartlar sayesinde, siz de direkt olarak kart kullanımının avantajlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Paykasa Avantajları Nedir?

Ön ödemeli kart dendiğinde, akıllara paykasa geliyor. Çünkü sağlamış olduğu çok sayıda avantaj var. Direkt olarak kullanımın avantajlı olması, güvenlik dışında sağlamış olduğu kolaylıktan da geliyor. Bunun için yapılması gereken çok basit. Direkt olarak sitemiz üzerinden sunduğumuz en uygun paykasa kartları alarak, ödemelerinizin bu kart ile olmasını sağlayabilirsiniz.

Güvenli kart; Güvenliğin sağlanması, kredi kartı kullanımında olduğu gibi değil. Belirlenmiş olan limitiniz üzerinden alışveriş yapılır. Ayrıca sunulmuş olan şifre gereği, şifrenin bulunması çok zordur. Her zaman değişecek olduğundan, farklı ön ödemeli kartlar ile güvenliğinizi sağlamış olacaksınız.

Hızlı ödeme;

Banka onayı gibi problemlerin önü açılıyor. Bu durumda kısa sürede işlemin onaylanması ve ödemenin gerçekleşmesi sağlanıyor. Paykasa kart ile ödeme yapmak çok derece hızlı olduğundan, kolay şekilde işleminizin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Hızlı ve güvenli ödeme için tek yapılması gereken, satın alma işlemidir. Güvenliğin satın alma için tarafımızca sağlanmış olduğuna emin olarak, gönül rahatlığı ile sunduğumuz kart çeşitleri arasından seçiminizi yaparak satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Paykasa Kart Nasıl Satın Alınır? Ön ödemeli kart için satın alma işleminin yapılması, kredi kartı ile olabilir. Sizden istenen bilgiler kart bilginizdir. İsim, soy isim, kart numarası bilgilerinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekiyor. sonrasında ise kartın satın alması için son kullanma tarihini gireceksiniz. Arka kısımda yer alan 3 haneli kodu da girmenizin ardından, ödeme banka onayına gidecek. Onay gelmesinden sonra, telefonunuza gelen şifrenin de doğru girilmesi ile satın alma işleminin tamamlanacak olması sağlanır. www.idealpaykasa.com adresinden satın almış olacaksınız. idealpaykasa.com

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:21
  1. Paykasa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Kastamonu Üniversitesi'nden yerli..
    3. Karmod 10 ayda 716 aileyi konut sahibi..
    4. Karmod evler online alışveriş..
    5. En güvenilir Paykasa Alışveriş Sitesi..
    6. Kara yollarında durum
    7. Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal..
    8. Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya..
    9. Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti.....
    10. Adana'da terör operasyonu
    11. PYD'li teröristler ABD'yi yalanladı!
    12. BUDO'dan sefer iptalleri
    13. AK Parti'de bir ilk... Kampa girecekler
    14. ABD'de Türkiye-Rusya paniği
    15. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
    16. "Tecavüz ettiler, hamile bıraktılar,..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan..
    18. Pusat göz kamaştırdı
    19. Yerel seçim ittifakı dar kapsamlı olacak
    20. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular