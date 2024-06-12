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Dünya En genç hacı adayı hayatını kaybetti!
Dünya

En genç hacı adayı hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 08:55:00 -
En genç hacı adayı hayatını kaybetti!

Kutsal Topraklarda Hac vazifesini yerine getiren ailesinin yanında bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti. Mescid-i Haram'da vefat eden çocuk, hayatını kaybetmiş en genç Hacı adayı oldu.

Kutsal Topraklarda Hac vazifesini yerine getiren ailesinin yanında bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti. Mescid-i Haram'da vefat eden çocuk, hayatını kaybetmiş en genç Hacı adayı olarak kaydedildi.

Bu acı olay, hac ibadetini yerine getirmeye gelenler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Müslüman toplum, genç Hacı'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletiyor.

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