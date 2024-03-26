  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Türkiye'yi sallayan yerli petrol gelişmesi! Her yerden fışkırıyor, sondaj üstüne sondaj yapılmaya başlandı

Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte!

Konut kiralarında 4 yıl sonra bir ilk!

İşte müjde gibi müjde! O ülkeden Türkiye'den satın aldığı petrole dev indirim

Mansur Yavaş'ın bir algı operasyonu daha elinde patladı! Türkiye'de iş bulamayan kızına Londra'da şirket kurmuş

Önceki rakamı bilmişti! Asgari ücretin Temmuz'da kaç para olacağını açıkladı

CHP'deki para sayma görüntüleri muhalif medya ve partilileri de çıldırttı! “Amaçları İstanbulluyu soymak”

HÜDA PAR'lı Cemal Çınar kendisini hedef alanlara cevap verdi!

26 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya En genç belediye başkanı öldürüldü!
Dünya

En genç belediye başkanı öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 11:46:00 -
En genç belediye başkanı öldürüldü!

27 yaşındaki belediye başkanının cansız bedeni sahilde park halindeki otomobilinde bulundu.

27 yaşındaki belediye başkanının cansız bedeni sahilde park halindeki otomobilinde bulundu.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en genç belediye başkanı olarak tanınan 27 yaşındaki Brigitte Garcia ve danışmanı korkunç bir suikasta kurban gitti...

Son dönemde çete savaşlarının yaşandığı San Vicente kentinin belediye başkanı olan Brigitte Garcia ve koruması Jairo Lorre'nin cansız bedenleri plaja yakın bir konumda park etmiş haldeki otomobilin içinde bulundu.

Yaklaşık 17 bin kişinin yaşadığı bölgedeki su kalitesini artırmak ve suçla mücadele etmek gibi vaatlerle göreve gelen Garcia'nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Ekvador'un eski lideri Rafael Correa, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te, "Ben yıkıldım" derken genç siyasetçiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Correa, "Tanrım! Brigitte! Ülkedeki en genç belediye başkanıydı! Danışmanı Jairo ile birlikte öldürüldüğünü söylediler. Yeter artık! Yeter artık! Sizin için bu kadar zorsa, ailelerinizin nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Brigitte'in annesi, büyükannesi. Bize ne yaptılar!" dedi.

Son dönemde Ekvador'da siyasetçilere yönelik saldırılar giderek artarken, geçen yıl seçimlerin ilk turuna 11 gün kala yolsuzlukla mücadele sözü veren adaylardan Fernando Villavicencio uğradığı saldırı sonucunda ölmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23