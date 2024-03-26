En genç belediye başkanı öldürüldü!

27 yaşındaki belediye başkanının cansız bedeni sahilde park halindeki otomobilinde bulundu.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en genç belediye başkanı olarak tanınan 27 yaşındaki Brigitte Garcia ve danışmanı korkunç bir suikasta kurban gitti...

Son dönemde çete savaşlarının yaşandığı San Vicente kentinin belediye başkanı olan Brigitte Garcia ve koruması Jairo Lorre'nin cansız bedenleri plaja yakın bir konumda park etmiş haldeki otomobilin içinde bulundu.

Yaklaşık 17 bin kişinin yaşadığı bölgedeki su kalitesini artırmak ve suçla mücadele etmek gibi vaatlerle göreve gelen Garcia'nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Ekvador'un eski lideri Rafael Correa, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te, "Ben yıkıldım" derken genç siyasetçiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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Correa, "Tanrım! Brigitte! Ülkedeki en genç belediye başkanıydı! Danışmanı Jairo ile birlikte öldürüldüğünü söylediler. Yeter artık! Yeter artık! Sizin için bu kadar zorsa, ailelerinizin nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Brigitte'in annesi, büyükannesi. Bize ne yaptılar!" dedi.

Son dönemde Ekvador'da siyasetçilere yönelik saldırılar giderek artarken, geçen yıl seçimlerin ilk turuna 11 gün kala yolsuzlukla mücadele sözü veren adaylardan Fernando Villavicencio uğradığı saldırı sonucunda ölmüştü.