En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,720691 2,11 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 69,416287 1,46 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,036324 1,40 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,050005 1,20 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063086 0,99 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014555 0,92 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,499108 0,91 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036655 0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,073116 0,80 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014887 0,79 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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