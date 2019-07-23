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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

23 Temmuz 2019 Salı 15:29
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,7206912,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu69,4162871,46
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0363241,40
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0500051,20
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0630860,99
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0145550,92
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4991080,91
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0366550,84
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0731160,80
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,0148870,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:29
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