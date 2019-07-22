En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,664851
|1,57
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,474815
|1,34
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,017936
|1,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,195498
|1,08
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,025205
|0,97
|Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,039383
|0,88
|Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,076891
|0,88
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,017854
|0,76
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,916011
|0,75
|Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,686246
|0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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