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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:04:48 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,10 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103395,22
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0438432,10
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,6458101,96
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,6740371,51
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0829461,46
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0421981,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,1583501,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1035161,31
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0368431,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0647021,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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