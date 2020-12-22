En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,89 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,74 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,78 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,121802
|1,89
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,025818
|1,74
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,208975
|0,78
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,042808
|0,71
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105443
|0,50
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|734,874075
|0,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062111
|0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,263563
|0,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,010259
|0,31
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,768814
|0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)